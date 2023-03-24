Средний медперсонал перинатального центра повышает квалификацию с помощью специалистов Академии медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, сегодня в Мурманске проходят сразу четыре профессиональные медицинские конференции для заполярных медиков. Для повышения квалификации в наш регион пригласили экспертов всероссийского уровня.

Для среднего медицинского персонала перинатального центра ГОБУЗ «МОКМЦ» сегодня состоялся научно-практический семинар «Эффективные перинатальные практики».

Это одно из немногих образовательных мероприятий, которые проводятся для среднего медперсонала. Вместе со спикером - Юлией Агаповой, руководителем специализированной секции РАМС «Акушерское дело», преподавателем, заведующей кафедрой медико-социальных проблем охраны материнства и детства с курсом сестринского дела и клинической акушерской практики, Академии медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева, акушерки и медсестры Мурманской области осваивали эффективные перинатальные практики, основанные на принципах доказательной медицины.

Программа предполагает свободный и развернутый диалог слушателей с лектором и продолжительные сессии ответов на вопросы по всем разделам семинара.

Фото предоставлено Российской детской клинической больницей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.