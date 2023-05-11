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Мурманская область. Арктика (16+)11.05.23 16:45

Средний морской танкер «Кама» прибыл в Североморск после выполнения задач дальнего похода

На причале экипаж танкера «Кама» встретил заместитель командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению контр-адмирал Дмитрий Украинец, представители военного командования и военный оркестр.

В начале января сего года танкер отправился в поход в составе отряда кораблей с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Гошков». Дальний поход североморцев продолжался более 120 суток. За этот период экипаж танкера выполнил более 15 заправок кораблей.

За время дальнего похода судно прошло более 25 тысяч морских миль, действовало в различных районах Северного Ледовитого океана, Атлантического и Индийского океанов, дважды пересекло экватор.

В период дальнего похода танкер «Кама», в составе отряда кораблей Северного флота, принял участие в международных трехсторонних военно-морских учениях с участием боевых кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота России, ВМС Народно-освободительной армии Китая и Южно-Африканских национальных сил обороны и учении «Морской пояс безопасности–2023» в котором участвовали ВМФ России, ВМС Китая и Ирана.

Также в центральной части Атлантического океана экипаж танкера спас гражданина Франции с терпящей бедствие яхты. Спасённый гражданин Франции Лукас Монтеу, совершал одиночное плавание в Атлантике, у него во время шторма на яхте вышло из строя рулевое устройство и началось поступление воды. Лукас Монтеу был успешно доставлен в порт Кейптаун, откуда убыл домой во Францию.

Заместитель командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению контр-адмирал Дмитрий Украинец поздравил североморцев с успешным выполнением всех поставленных задач и возвращением домой и пожелал крепкого здоровья. По флотской традиции контр-адмирал Дмитрий Украинец вручил капитану танкера Виктору Осипову жареного поросёнка, сообщает пресс-служба Северного флота.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news.htm

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