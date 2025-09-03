Средний морской танкер Северного флота «Вязьма» завершил выполнение задач дальнего похода и прибыл в порт приписки Мурманск

Д.О Вернер Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации... Комментарий к новости: Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее

чаплин их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!! Комментарий к новости: В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт