Средний морской танкер Северного флота «Вязьма» завершил выполнение задач дальнего похода и прибыл в порт приписки Мурманск
Вчера на мурманском причале вспомогательного флота танкер встречали офицеры управления материально-технического обеспечения Северного флота, родные и близкие экипажа, военный оркестр.
Вице-адмирал Дмитрий Украинец подчеркнул, что экипаж танкера своим ответственным отношением к делу позволил выполнить Военно-морскому флоту России ряд важнейших стратегических задач.
В течение 10 месяцев экипаж среднего морского танкера «Вязьма» обеспечивал выполнение задач материально-технического обеспечения кораблей и судов Военно-морского флота России в акваториях Средиземного моря и Северо-Восточной Атлантики, принял участие в российско-египетском военно-морском учении «Мост дружбы – 2025».
Моряками Северного флота было выполнено более 90 заправок кораблей и судов, танкер за время дальнего похода прошёл более 32 тысяч морских миль.
Фото: https://vk.com/video-133441491_456283782