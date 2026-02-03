Работодатели Мурманской области продолжат обсуждение ключевых вопросов цифровизации регионаОткрыт приём заявок на фестиваль молодых художников-модельеров, дизайнеров одежды «НаМОДнение»
Средний подушевой норматив финансирования в рамках обязательного медицинского страхования в этом году вырос до 24922,9 рубля

Объём финансирования для оказания специализированной медпомощи в России в текущем году увеличился почти на 38% по сравнению с 2025 годом; тысячи пациентов в стране смогут получить технологичное лечение в более сжатые сроки, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Обновленная программа госгарантий продолжает тенденцию по расширению доступности ВМП, поэтому в 2026 году объём финансирования для оказания специализированной медпомощи, в том числе высокотехнологичной по ОМС, в федеральных медучреждениях вырос на 37,8% по сравнению с 2025 годом и составил 345,6 млрд рублей. А это значит, что тысячи россиян смогут получить самое технологичное лечение в более сжатые сроки», - сказал Мурашко в интервью «Комсомольской правде».

Средний подушевой норматив финансирования в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) в этом году вырос до 24922,9 рубля. Это плановый расчёт суммы лечения на каждого человека в нашей стране, на основе которой государство формирует общий бюджет затрат на медицинскую помощь всего населения страны на будущий год. Но если пациенту потребуется лечение, которое превышает эту сумму, например, нужна высокотехнологичная операция или дорогостоящая терапия, — он получит его в необходимом объёме бесплатно без оглядки на усредненные цифры.

По словам министра, многие федеральные и региональные центры, оказывающие высокотехнологичную медпомощь, перешли на семидневный формат работы, и плановые операции выполняют в том числе в выходные дни, что также позволяет сократить период ожидания медпомощи.

Глава Минздрава сообщил, что с 2020 года число случаев оказания бесплатной высокотехнологичной медпомощи увеличилось почти на 30%. В 2025 году её смогли получить более 1,6 млн человек.

Объём оказания плановой медпомощи в условиях дневного стационара также увеличится в текущем году: до 2,1 млн случаев лечения, что на 11,6% выше уровня 2025 года, сообщил он.

«Это необходимо для повышения доступности противоопухолевой лекарственной терапии и активного развития стационарзамещающих технологий, которые позволяют пациентам получать качественное лечение без необходимости длительного пребывания в клинике», - пояснил Мурашко.

Ранее в пресс-службе Минздрава России сообщили, что с 2026 года перечень видов высокотехнологичной медпомощи, предоставляемой бесплатно по полису ОМС, пополнился 15 позициями. Это решение упрощает доступ населения к наиболее сложным и дорогостоящим методам лечения. При этом новые позиции в этом перечне могут применяться не только в федеральных центрах, но и в региональных многопрофильных клиниках.

Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
