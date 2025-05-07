Средний размер пенсии в России к 1 января 2025 года составил 23175,17 рубля

Как сообщается на официальном сайте Социального фонда России, численность пенсионеров на учёте в системе Соцфонда достигла 41 млн 169 тысяч 796 человек. Страховые пенсии по старости получают 33 млн 379 тысяч 424 человека, по инвалидности — 2 млн 193 тысячи 963 россиянина, по потере кормильца — 1 млн 456 тысяч 262.

По данным Росстата, доля работающих пенсионеров в России по итогам 2024 года достигла минимума с 2011 года, составив 17%. Большая часть работающих пенсионеров (5,2% из 17%) имеют стаж от пяти до девяти лет после назначения пенсии. 3,4% работают от одного до четырех лет после наступления пенсионного возраста, 2,7% — 10–14 лет, 2% — 15 лет и более.