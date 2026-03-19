Кировчанка Юлия Мельникова стала двукратной чемпионкой России по горнолыжному спорту
Мурманская область. Арктика (16+)

Средний уровень полной стоимости кредита (ПСК) в крупнейших банках России достигает 31%

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные «Финуслуг».  За год показатель снизился лишь на 3,2 п.п., хотя ключевая ставка Банка России за тот же период опустилась на 5,5 п.п., до 15,5%.

Минимальная стоимость потребкредитов сейчас составляет около 22,6% годовых - это только на 3,8 п.п. ниже уровня прошлого года. Верхняя граница по-прежнему находится около 39% годовых и за год снизилась всего на 2,5 п.п.

Средний срок потребительских кредитов сейчас составляет около 27 месяцев, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Если заем берётся под 31% годовых, переплата может достигать примерно 40% от первоначальной суммы.

При этом доходность депозитов снижается значительно быстрее, следует из данных «Финуслуг». Ставки по вкладам на срок от трёх до 12 месяцев сейчас находятся примерно на уровне 13,6% годовых, что почти на 2 п.п. меньше ключевой. Доходность по накопительным счетам в большинстве банков уже опустилась ниже 10%.

При этом чистая процентная маржа банков в конце 2025 года превысила 5% - максимальный уровень за последние годы, следует из данных ЦБ. Это означает, что банки получают значительно больше дохода по кредитам, чем платят по депозитам. Для сравнения, в европейских странах показатель обычно находится на уровне 1-2%, а в США составляет примерно 2,5-3,5%.

Банки закладывают в стоимость кредитов риски невозврата на фоне роста просроченной задолженности. При этом проценты по ним будут двузначными даже в 2027 году, считают эксперты.

Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
Правовая консультация (18+)С 1 января 2026 года матери-героини Мурманской области освобождены от оплаты ЖКУ
