Средний уровень потребительских цен на мороженую неразделанную рыбу с возрос на 0,09%

Как сообщает Росрыболовство, с 26 июля по 1 августа текущего года динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте российского рынка сохраняла тенденцию к снижению.

На Северо-Западе продолжилось снижение цен на атлантическую скумбрию, связанное со слабым сезонным спросом на фоне увеличения объёмов предложения свежевыловленной продукции, за неделю показатель снизился на 3,1%, до 155 рублей за кг. Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы остались на уровне предыдущей недели.

Средний уровень потребительских цен на мороженую неразделанную рыбу с 20 по 26 июля возрос на 0,09%.