Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 23 по 29 августа текущего года оптовые цены на мороженую рыбу на российском рынке демонстрировали понижающий тренд, а вслед за ними – вторую неделю подряд продолжили небольшое снижение розничные цены.

На Северо-Западе возобновилось снижение цен на треску под влиянием роста предложения продукции с береговых заводов: за прошедшую неделю она стала дешевле в опте на 2,4%, до 205 рублей за кг. В то же время активный спрос со стороны трейдеров и переработчиков толкает вверх цены на атлантическую скумбрию – она подорожала на 3,6%, до 145 рублей за кг. Цены на другие виды мороженой рыбы не изменились.

Средний уровень потребительских цен на мороженую рыбу с 17 по 23 августа снизился на 0,4%. По сравнению с началом года цены остаются выше на 6,7%.