С 9 по 15 августа текущего года цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны в основном снижались или были стабильны.

На Северо-Западе динамика цен на популярные виды мороженой рыбы характеризовалась тенденцией к устойчивости: скумбрия атлантическая — 140 рублей за кг, пикша – 140 рублей за кг, сельдь – 102 рубля за кг, треска – 210 рублей за кг.

С 3 июля по 9 августа средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную понизился на 0,11%, сообщает пресс-служба Росрыболовства.