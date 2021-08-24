Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, с 16 по 22 августа текущего года цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны сохраняли стабильность.

На Северо-Западе цены на популярные виды мороженой были стабильны, чему способствовал сбалансированный уровень спроса и предложения. Скумбрия атлантическая стоила 140 рублей за кг, сельдь – 102 рубля, треска – 210 рублей, пикша – 140 рублей за кг.

В период с 10 по 16 августа средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную понизился на 0,53%.