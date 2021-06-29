Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную продолжает расти

Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 21 по 27 июня цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страня демонстрировали разнонаправленную тенденцию.

На Северо-Западе в связи с сезонным сокращением спроса оптовые цены на треску и пикшу понизились на 0,4% и 2% и составили 229 рублей и 148 рублей за кг соответственно. Цены на атлантические скумбрию и сельдь остались на том же уровне – 185 рублей и 102 рублей за кг.

Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную с 15 по 21 июня возрос на 0,1%.