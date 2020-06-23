Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 15 по 21 июня текущего года оптовые цены на мороженую рыбу в стране снизились. Так, они стали меньше на треску (-3,1% – за неделю; -13,9% – за год), минтай (-2,4% и -28,4%, соответственно) и сельдь (-1,7% -3,4%).

В Северо-Западном регионе подешевели треска (-4,3% и -15,4%) и пикша (-6,9% и -23,3%) из-за конъюнктуры рынка. В центральных регионах снизились цены на скумбрию (-1,4% и +1,4%), минтай (-1,9% и -21,4%) и сельдь (-5,4% и -10,3%) вследствие увеличения складских запасов и недостаточного восстановления потребительского спроса. Меньше стали и оптовые цены на горбушу вылова 2019 года.

Снижались и розничные цены. В период со 9 по 15 июня средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную уменьшился на 0,2%. Однако, в сравнении с началом года, цены остаются выше на 0,4%.

Объём экспорта рыбы и морепродуктов за январь-март 2020 года вырос на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а его стоимость увеличилась на 2,6%. Средние контрактные цены по основной позиции экспорта, мороженой рыбе, увеличились на 5,5%. В то же время, объём импорта сократился на 2,1%, его стоимость выросла на 5,0%.

Средние контрактные цены импорта на охлажденную рыбу возросли на 3,2%, на рыбу мороженую – на 11,9%, а на филе снизились на 1,9%.