Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 29 июня по 5 июля цены текущего года на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка, в основном, продолжили снижение.

На Северо-Западе страны продолжает снижаться цена на треску (200 руб./кг, -4,8%) и пикшу (128 руб./кг, -1,5%), что обусловлено неустойчивым экспортным и внутренним спросом, цены на другие виды мороженой рыбы были стабильны или тоже снижались: скумбрия (135 руб./кг), сельдь (69 руб./кг).

Также отмечается незначительное снижение розничных цен. В период с 23 по 29 июня средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную уменьшился на 0,2%. В сравнении с началом года цены не изменились.