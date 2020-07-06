Мурманская область. Арктика (16+)06.07.20 16:25
Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную уменьшился на 0,2%
Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 29 июня по 5 июля цены текущего года на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка, в основном, продолжили снижение.
На Северо-Западе страны продолжает снижаться цена на треску (200 руб./кг, -4,8%) и пикшу (128 руб./кг, -1,5%), что обусловлено неустойчивым экспортным и внутренним спросом, цены на другие виды мороженой рыбы были стабильны или тоже снижались: скумбрия (135 руб./кг), сельдь (69 руб./кг).
Также отмечается незначительное снижение розничных цен. В период с 23 по 29 июня средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную уменьшился на 0,2%. В сравнении с началом года цены не изменились.
Комментарии
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Последние комментарии
Виктор
02.07.20 12:17
Всегда было чисто, хватит врать! Арктик ТВ, сильно разбогатели? Сколько вам выплачено за этот лжерепортаж? Продажный канал, как и все остальные, кому Чибис дает. 10 лет в Мурманске живем, всё время вы
Олег
01.07.20 18:33
С таким враньем со стороны людей, занимающих руководящие должности, сталкиваюсь впервые. Да, встречались попытки манипулирования фактами. Но чтобы скатывались до откровенной лжи...
Роман
30.06.20 21:15
ООО "Орко-Инвест", всегда работало честно, а этот репортаж проплачен теми, кому выгодно.
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