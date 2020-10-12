Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 5 по 11 октября динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны характеризовалась тенденцией к разнонаправленности.

На Северо-Западе под влиянием благоприятной конъюнктуры мирового рынка отмечается удорожание пикши – 140 руб./кг, +2,2%, цены на другие виды мороженой рыбы за неделю не изменились: треска – 205 руб./кг, скумбрия – 135 руб./кг, сельдь – 70 руб./кг.

Розничные цены продолжили рост. В период с 29 сентября по 5 октября средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную увеличился на 0,6%. По сравнению с началом года цены возросли на 1,7%.