Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 17 по 23 мая текущего года цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны сохраняли стабильность.

На Северо-Западе цены на популярный ассортимент мороженой рыбы сохраняли устойчивость, находясь под влиянием сезонного ослабления торговой активности трейдеров и переработчиков, а также положительной динамики складских запасов. Стоимость атлантической трески была на уровне 230 рублей, скумбрии – 175 рублей, пикши – 145 рублей, атлантической сельди – 102 рубля.

В это же время розничные цены растут. В период с 12 по 17 мая средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,3%.