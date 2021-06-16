С 7 по 13 июня текущего года цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны двигались разнонаправленно.

Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, на Северо-Западе цены на популярные виды мороженой рыбы были стабильны. Пикша стоила 150 рублей за кг, скумбрия атлантическая – 180 рублей за кг, сельдь атлантическая – 100 рублей за кг, треска атлантическая – 230 рублей за кг.

Розничных цены продолжили расти. В период с 1 по 7 июня средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,44%.