Мурманская область. Арктика (16+)16.06.21 09:00
Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,44%
С 7 по 13 июня текущего года цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны двигались разнонаправленно.
Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, на Северо-Западе цены на популярные виды мороженой рыбы были стабильны. Пикша стоила 150 рублей за кг, скумбрия атлантическая – 180 рублей за кг, сельдь атлантическая – 100 рублей за кг, треска атлантическая – 230 рублей за кг.
Розничных цены продолжили расти. В период с 1 по 7 июня средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,44%.
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