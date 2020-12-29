Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 21 по 27 декабря текущего года цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны демонстрировали разнонаправленные тренды.

На Северо-Западе слабый экспортный и внутренний спрос способствует удешевлению трески (198 руб./кг, -1%) и пикши (133 руб./кг, -1,5%), при этом цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы, в основном, были стабильны.

В период с 15 по 21 декабря средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,8%. По сравнению с началом года цены увеличились на 6,2%.

За январь-ноябрь 2020 года объём экспорта рыбы и морепродуктов (группа 03 ТН ВЭД), по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, увеличился на 4,3%, а его стоимость снизилась на 5,5%. Средние контрактные цены по основной позиции экспорта – мороженой рыбе – уменьшились на 10,9%.

Объём импорта сократился на 9,1%, а его стоимость на 8,3%. Средние контрактные цены импорта на охлажденную рыбу и филе уменьшились на 8,9% и 6,7%, а на рыбу мороженую увеличились на 3,2%.