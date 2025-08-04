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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.25 11:30

Средняя цена квадратного метра жилья в Мурманской области составила 47,5 тысячи рублей

По данным Росреестра Мурманской области, средняя цена квадратного метра жилья в регионе составляет 47446 рублей. В основе расчёта лежит стоимость объектов, указанная в договорах купли-продажи.

Самый дорогой квадратный метр в этом году зафиксирован в сельском поселении Териберка – 110345 рублей. Популярность этого туристического места привела к значительному росту цен на местную недвижимость.

Областной центр занимает второе место по стоимости жилья. В Мурманске средний ценник квадратного метра составляет 95340 рублей. Третье место по популярности у туристов занимает Кировск. Средняя цена квадратного метра здесь — 85678 рублей.

Замыкают пятерку лидеров по стоимости жилья посёлок Молочный и город Кола. В Молочном за квадратный метр просят в среднем 69 тысяч рублей, а в Коле — 66,5 тысячи.

Дешевле всего квартиры в селе Ловозеро – 16,5 тысячи за квадратный метр и посёлке Туманный – всего 9,7 тысячи за квадрат.

В первом полугодии 2025 года спрос на покупку жилых домов снизился. Всего было продано 67 объектов. Самым дорогим домом этого года стал объект в Кировске, проданный за 38 миллионов. В среднем цены на дома варьировались от 18 до 3,5 миллиона. Наибольший интерес у покупателей вызывали Кильдинстрой, Кола, Молочный и Ура-Губа — более 56% всех сделок пришлось на эти населённые пункты.

Зато строительство частных домов в регионе набирает обороты. В Кильдинстрое в этом году зарегистрировали 124 новых дома. По всему Кольскому району учли и зарегистрировали 386 домовладений, что составляет 52% от всех построенных домов в Мурманской области. Около 15% новых домов, а это 109 строений, появились в Кандалакше и других муниципальных образованиях района. Северяне также активно строят в Мончегорске — там возвели 44 дома, в Апатитах — 38, в Мурманске — 35 домов.

«Сейчас индивидуальное строительство активно развивается. Люди всё чаще выбирают жизнь в собственном доме. Действующие в нашем регионе программы, такие как «Свой дом в Арктике», помогают им осуществить эту мечту. За полгода мы зарегистрировали 747 частных домов», — рассказала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

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