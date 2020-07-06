Средняя максимальная ставка по вкладам банков продолжает снижаться

Как сообщает ЦБ РФ, среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учёта вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объём депозитов, в третьей декаде июня снизилось до 4,80% с 4,99% во второй декаде.

Таким образом, четвертую декаду подряд обновлён абсолютный минимум этой индикативной ставки. За первое полугодие 2020 года она снизилась на 1,21 процентного пункта (п.п.) - с 6,01% в третьей декаде декабря 2019 года. После снижения в первом квартале на 0,63 п.п. во втором квартале она снизилась на 0,58 п.п.