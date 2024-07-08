Средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 в третьтей декаде июня выросла до 16,09%

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учёта вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков страны, привлекающих наибольший объём депозитов физлиц, в третьей декаде июня выросло до 16,09% и превысило действующую ключевую ставку ЦБ РФ (16,00%), следует из материалов на сайте регулятора.

Это произошло за месяц до назначенного на 26 июля заседания совета директоров ЦБ РФ, который рассмотрит вопрос о ключевой ставке.

Участники рынка всё уверенней прогнозируют новое повышение ключевой ставки, основываясь на данных экономической статики.

За два последних месяца более значительным был рост средней максимальной ставки по депозитам на срок более года - на 2,39 процентного пункта (п.п.), до 15,05%.

В результате её отставание за это время от самой высокой средней ставки по депозитам на срок от полугода до года (по состоянию на последнюю декаду июня - 15,85%) сократилось вдвое - с 1,58 п.п. до 0,80 п.п. То есть банки восприняли риторику регулятора и стали действовать исходя из прогноза большей длительности периода действия высоких ставок.