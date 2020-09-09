Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков упала до рекорда

Как сообщает ЦБ РФ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объём депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады августа текущего года опустилась до рекордно низкого уровня в 4,43% с 4,45% во второй декаде августа.

Напомним, по итогам первой декады августа ставка снизилась до 4,52%.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.