Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России за месяц выросла на 1,5%

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов считает, что застройщики сейчас скорее аккуратно индексируют цены на фоне сокращения спроса. Эксперт обращает внимание на то, что в агломерациях Москвы и Санкт-Петербурга число реальных сделок ниже фоновых значений прошлого года.

Несмотря на снижение активности покупателей первичной недвижимости, её средняя стоимость в России продолжает расти: за месяц новостройки на крупнейших региональных рынках подорожали на 1,5%.

Хотя в Москве и Санкт-Петербурге тенденция к сокращению цен все же наметилась. Из-за сокращения лимитов по льготной ипотеке и роста ставок по вкладам новостройки стало в целом менее интересно приобретать инвесторам. Как пишет kommersant.ru, но выраженного снижения спроса и цен в долгосрочной перспективе на рынке не ждут, говоря о краткосрочной неопределенности.

Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в феврале составила 164,5 тысячи рублей за кв. метр. За месяц показатель увеличился на 1,5%, превысив аналогичную динамику за предыдущие 30 дней - 1%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «ЦИАН.Аналитику». По данным «Этажей», первичное жильё в России в целом сейчас стоит в среднем 129,9 тысячи рублей за кв. метр, рост к январю 1,83%.

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов считает, что застройщики сейчас скорее аккуратно индексируют цены на фоне сокращения спроса. Эксперт обращает внимание на то, что в агломерациях Москвы и Санкт-Петербурга число реальных сделок ниже фоновых значений прошлого года. По итогам января активность покупателей сократилась на 5,8% к предыдущему месяцу и на 11,5% — к аналогичному периоду прошлого года, замечает руководитель первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев не исключает, что на спрос в Москве и Санкт-Петербурге негативное влияние в январе оказало сокращение с 12 млн до 6 млн рублей максимального размера кредита по программам льготной ипотеки.

Со средними ценами на вторичном рынке жилья в Мурманской области можно ознакомиться на инффографике Мурманскстата.