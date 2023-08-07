В ходе традиционного летнего рейса атомного ледокола «50 лет Победы» к Северному полюсу специалист Арктического и антарктического научно-исследовательского института Юлия Соколова провела наблюдения за распределением ледяного покрова по маршруту плавания. Исследования последних лет показывают – по сравнению с наблюдениями 90-х годов средняя толщина ледяного покрова в приполюсном районе Арктики уменьшилась в 2 раза.

Полученные в ходе экспедиции данные позволят установить, сохраняется ли тенденция к сокращению средней толщины ледяного покрова, наблюдаемая специалистами ААНИИ последние 30 лет.

«Этот год можно охарактеризовать как не самый лёгкий. Средние толщины распределялись в основном в диапазоне от 80 до 140 см. Максимальные наблюдаемые толщины льда превышали 2 метра. Торосистость льда на протяжении маршрута следования судна преимущественно составляла 1-2 балла, однако на отдельных участках маршрута могла достигать 3-4 баллов. Включения двухлетних льдов наблюдались на всем пути к северу от архипелага Земля Франца Иосифа и в его проливах», - рассказала Юлия Соколова.

В ходе рейса выполнялись специальные судовые ледовые наблюдения, включающие в себя визуальные наблюдения и измерения толщины льда и высоты снега с помощью судового телевизионного комплекса. Дополнительно осуществлялся сбор метеорологических данных, производилась фотосъёмка ледовой обстановки в районе плавания ледокола, фиксировались особенности движения судна при движении во льдах.

Экспедиции в район Северного полюса - большая редкость, поэтому предоставленная ФГУП «Атомфлот» возможность принимать участие в подобных рейсах сотрудникам ААНИИ на регулярной основе позволяет получать массивы уникальных данных для изучения межгодовой изменчивости характеристик ледяного покрова в Арктическом бассейне, которые невозможно в настоящее время получить с помощью методов дистанционного зондирования Земли, отмечает пресс-служба института.

Фото: https://www.aari.ru/press-center/news/novosti-aari/uchenye-aanii-proveli-nablyudeniya-za-morskim-ldom-s-borta-atomnogo-ledokola-50-let-pobedy-v-rayone-severnogo-polyusa