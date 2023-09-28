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Мурманская область. Арктика (16+)28.09.23 12:00

Средняя зарплата у фармацевтов в Мурманской области от 57471 - 80000 рублей, за год спрос на них вырос на 89%

25 сентября отмечался Всемирный день фармацевта. Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, насколько востребованы фармацевты в Мурманской области и какую зарплату им предлагают.

С начала года в России было открыто более 31 тысячи вакансий для фармацевтов и провизоров – это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В регионах СЗФО с начала года работодателям потребовалось более 3700 фармацевтов. В Мурманской области с начала года было открыто более 200 таких вакансий, что составляет 6% от всего объема новых рабочих мест в данной профессии в СЗФО. По сравнению с прошлым годом спрос на фармацевтов в регионе вырос на 89%.

При этом провизоры и фармацевты входят в число наиболее «дефицитных» специалистов. В целом по России на одну вакансию приходится лишь 2,1 резюме, а в Мурманской области этот показатель еще ниже – 1,2 резюме на вакансию, что говорит о серьёзной нехватке кадров. Напомним, что комфортным для рынка труда считается диапазон в 6-9 резюме на вакансию – в этом случае и работодателям есть, из кого выбрать, и соискатели не испытывают большой конкуренции за рабочие места.

По данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», средний диапазон предлагаемых зарплат для фармацевтов и провизоров в России сейчас составляет 50000 – 75000 рублей (в аналогичный период прошлого 2022 года: 45000 – 69000 рублей).  В Мурманской области фармацевтам и провизорам в среднем готовы платить 57471 - 80000 рублей (в прошлом 2022 году: 55000 - 78000 рублей). 

Требования, которые чаще всего работодатели предъявляют кандидатам на должности фармацевтов: наличие профильного образования и действующего сертификата специалиста, опыт работы в аптечных сетях и знание ассортимента лекарственных препаратов. Из личных качеств это - коммуникативные навыки, грамотная речь и стремление помогать людям.

Помимо вовремя выплачиваемой зарплаты, официального трудоустройства и полного соцпакета, астраханские компании-работодатели предлагают будущим сотрудникам дополнительные возможности и бонусы – ДМС, питание, оплату проезда до работы и домой, обучение начинающих сотрудников опытным наставником, подарки для детей сотрудников на праздники, а также, например, «отсутствие планов продаж и тайных покупателей». Из-за дефицита кадров, работодатели стали более гибко подходить к формату занятости и предлагают сотрудникам не только полный рабочий день, но и совмещение или работу лишь в удобные часы.

Подборка высокооплачиваемых вакансий для фармацевтов и провизоров, Мурманская область:

  1. Фармацевт / провизор, от 70 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/82386682.
  2. Фармацевт-провизор, от 54 000 до 95 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/87163041.
  3. Заведующая / заведующий аптекой, от 80 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/82386853.
  4. Фармацевт-провизор, от 70 000 до 105 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/83527048.
  5. Фармацевт-провизор, от 70 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/85363440.
  6. Заведующий аптекой, от 70 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/87294679.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/

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