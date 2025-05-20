Средняя зарплата в России достигла нового рекорда, превысив отметку в 91 тысячу рублей

В I квартале 2025 года показатель увеличился на 15,5%. В 13 регионах доходы выросли более чем на 19%.

Аналитики отмечают, что, если тренд сохранится, по итогам года показатель может достичь 100 тысяч рублей, приводит ТАСС результаты исследования «Сбераналитики» и «Работы.ру».

Медианная зарплата (срединная зарплата, при которой половина работников получает меньше этого уровня, а половина — больше её) за первые три месяца 2025 года поднялась на 1,7 п. п. быстрее средней и достигла 66,7 тысячи рублей.

Максимальный прирост зарплаты зафиксирован в Удмуртии (+21,7% к I кварталу 2024 года), Тульской и Свердловской областях (20,1% и 20% соответственно).

Самыми высокими темпами растёт заработок молодых специалистов в возрасте до 24 лет, их зарплаты увеличились на 16,7% и составили в среднем 72,5 тысячи рублей. Самая высокая средняя зарплата наблюдается у работников в возрасте 35–44 лет (101,4 тысячи рублей) и 25–34 лет (98,7 тысячи рублей).

По уровню заработка на первом месте остаётся обрабатывающая промышленность (рост на 18,4%, 95,6 тысячи рублей). На втором месте IT-отрасль (+18%, 147,3 тысячи рублей).

Среднее зарплатное предложение на рынке труда в I квартале 2025 года составило 97,5 тысячи рублей. Показатель вырос на 13% по сравнению с I кварталом 2024 года. Лидером по приросту стала сфера финансов и страхования, там зарплатные предложения увеличились на 19%. Лидером по размеру зарплатных предложений остаётся отрасль строительства и недвижимости, где в среднем предлагают доход 137,3 тысячи рублей в месяц.