Средств на решение всех проблем не хватает, и сегодня важно расставить приоритеты - Лариса Круглова

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту под председательством Ларисы Кругловой. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, представители профильных министерств и органов исполнительной власти области, прокуратуры.

Депутаты ознакомились с информацией заместителя губернатора-министра строительства Владислава Сандурского о ходе проведения работ на объектах капитального строительства. Он отметил, что завершены работы на 11 объектах образования, 9 спортивных объектах. В их числе - капремонт стадиона «Олимп» в Оленегорске, бассейн в Снежногорске. Однако есть и отставания в строительных работах на некоторых объектах. В числе причин назывались проблемы, связанные с нехваткой строительных кадров в период пандемии, невысокое качество проектирования.

Отмечалось, что в марте следующего года планируется сдать бассейн в Коле, областной драматический театр, краеведческий музей в Мурманске. Школа в Североморске на сегодня находится в стадии 70-процентной готовности, откроется к 1 сентября 2021 года.

В ходе обсуждения депутаты заострили внимание на ремонте и реконструкции объектов образования, культуры, спорта в различных муниципальных образованиях области. Немало вопросов вызвала реконструкция Долины Уюта.

Региональные парламентарии обсудили и рекомендовали к принятию в первом чтении проект областного бюджета на следующий год и плановый двухлетний период.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Образование и наука" предусмотрены на 2021 год в объёме 20 млрд 323 млн 736,6 тысячи рублей.

- Депутаты - представители жителей области, и обозначают вопросы, которые волнуют население, - подчеркнула Лариса Круглова. – Мы понимаем, что средств на решение всех проблем не хватает, и сегодня важно расставить приоритеты.

Депутаты выразили обеспокоенность финансированием муниципальных образований на решение вопросов комплексной безопасности учреждений образования на следующий год. По их мнению, проблемы весьма актуальные, давно назревшие и на региональном уровне необходим план работы в этом направлении.

Комитет рекомендовал правительству Мурманской области при очередном уточнении областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов учесть предложения депутатов областной Думы, изложенные в ходе предварительных совещаний.