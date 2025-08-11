Средства размещения Мурманской области должны пройти обязательную классификацию до 1 сентября

Объекты размещения Мурманской области, ранее включенные в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии, включая гостиницы, хостелы, базы отдыха и кемпинги, обязаны пройти процедуру полной самооценки, используя портал Федеральной службы по аккредитации.

В случае непрохождения полной самооценки с 1 сентября действие классификации средств размещения будет приостановлено. Такие объекты не будут допущены к размещению на турагрегаторах, туроператоры и гиды не будут иметь оснований для размещения своих туристов в этих объектах, а работа средства размещения станет нелегальной. В свою очередь, они смогут принимать туристов, которые заказали номер до вступления ограничения в силу.

«Сегодня в реестре 218 коллективных средств размещения, которым присвоен статус «Действует», из них 94 уже завершили процедуру самостоятельной оценки качества услуг, что составляет 43% от общего числа. Настоятельно рекомендуем всем владельцам отелей, хостелов, туристических баз, кемпингов Мурманской области оперативно завершить полный цикл самооценки и своевременно пройти обязательную аккредитацию согласно действующему законодательству», – отметил Денис Мальцев, заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга комитета по туризму Мурманской области.

Предоставление услуг средства размещения без включения сведений в реестр классифицированных средств размещения влечёт наложение штрафа: для должностных лиц штраф в размере от 50 до 70 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 450 тысяч рублей. За повторное правонарушение штраф значительно увеличивается: для должностных лиц — от 70 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 1/40 до 1/25 годового дохода. Штрафы предусмотрены и за несоответствие выбранному типу размещения, а также за рекламу без указания номера в реестре.

Пошаговая инструкция прохождения самооценки средств размещения, а также иная полезная информация размещена на сайте комитета по туризму Мурманской области.

Получить консультацию о процедуре самооценки можно в контактном центре Федеральной службы аккредитации в чате поддержки или по телефону +7 (495) 539-26-70.

