Подразделения «Южной» группировки войск России за сутки отразили три контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 41-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Спорное и Раздоловка ДНР. Потери противника составили до 540 военнослужащих, два танка, в том числе «Leopard-2А1» производства ФРГ, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США и 105-мм гаубица «Melara» Мod 56 итальянского производства.

Министерство обороны Российской Федерации 13 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север», улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике подразделений 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое Харьковской области. Кроме того, отражено пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Глубокое и Тихое Харьковской области. Потери противника за сутки составили до 250 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Стрела-10», а также четыре боевые машины РСЗО, в том числе: «Ураган», «Vampire» чешского производства и RAK-SA-12 хорватского производства.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Кировск и Торское Донецкой Народной Республики. Отразили 13 контратак штурмовых групп 4-й танковой, 3-й, 21-й, 63-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 4 бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Кисловка Харьковской области, Невское, Новоегоровка, Макеевка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Противник потерял до 80 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три пикапа, две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 152-мм пушку «Гиацинт-С».

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Антоновка и Григоровка Донецкой Народной Республики. За сутки отразили три контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 41-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Спорное и Раздоловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 540 военнослужащих, два танка, в том числе «Leopard-2А1» производства ФРГ, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США и 105-мм гаубица «Melara» Мod 56 итальянского производства.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовка Первая, Катериновка и Новопокровское Донецкой Народной Республики. Отражено семь контратак подразделений 92-й штурмовой, 142-й пехотной, 68-й, 71-й егерских, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Шумы, Очеретино и Нетайлово Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 395 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б», а также 122-мм пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 21-й бригады нацгвардии Украины в районе населённого пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 «Braveheart» производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов Запорожской области, Ивановка, Тягинка и Золотая Балка Херсонской области. Противник потерял до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм самоходную установку М109 «Paladin» производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата, шесть тактических ракет «Точка-У», 39 реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха», «Vampire» чешского производства и «HIMARS» производства США, пять управляемых авиабомб «Hammer» производства Франции, пять противорадиолокационных ракет «HARM» производства США и четыре крылатые ракеты «Storm Shadow» производства Великобритании».

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