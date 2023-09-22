Средствами противовоздушной обороны РФ сбито пять крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow»

На Донецком направлении потери противника составили свыше 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, боевую машину РСЗО «Ольха», а также самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.

Министерство обороны Российской Федерации 21 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Цели удара достигнуты. Все объекты поражены.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражено две атаки подразделений 71-й егерской и 47-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новопокровка и Работино Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение скоплению живой силы 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП «Bradley» и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражено: две артиллерийские системы М777 производства США, три гаубицы Д-30, а также орудие М119 производства США.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак украинских подразделений в районах населённых пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Клещеевка, Веселое, Химик Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, боевую машину РСЗО «Ольха», а также самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Шипиловка Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Григоровка, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника составили более 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе населённого пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики и отразили атаку в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 110-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Ураган», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица М777 производства США. Также, на острове Переяславский уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа 126-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 102-х районах.

Кроме того, в районе населённого пункта Калиново Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Средствами противовоздушной обороны сбито пять крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow», четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», а также противорадиолокационная ракета «HARM». Кроме того, уничтожено 75 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Мирное, Токмак, Червоногорка, Пологи Запорожской области, Волноваха, Артемовск, Золотаревка Донецкой Народной Республики, Голиково, Лисичанск Луганской Народной Республики, Ольшана Харьковской области, Новая Сбурьевка, Саги и Геройское Херсонской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil