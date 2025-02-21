Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 280 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, в том числе два американских бронетранспортёра М113, три автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 20 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 20 февраля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все объекты поражены.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Кутьковка, Купянск, Кондрашовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, пять пикапов и семь орудий полевой артиллерии, из них четыре производства стран НАТО. Уничтожено два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Васюковка, Новомарково, Часов Яр, Червоное, Карповка, Константиновка и Улаклы Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии, из них три западного производства.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, егерской, трёх штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Щербиновка, Шевченко, Гнатовка, Красноармейск, Зверево, Удачное, Котлино, Успеновка, Надеждинка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 280 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, в том числе два американских бронетранспортёра М113, три автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, танковой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Комар, Новоочеретоватое, Бурлацкое и Новоселка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области, Качкаровка, Тягинка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов, станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 163 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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