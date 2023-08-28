Средствами противовоздушной обороны России сбито два самолёта Су-25 воздушных сил Украины

Потери противника на Донецком направлении составили до 240 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, пять пикапов, боевая машина РСЗО «Град», артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 27 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «ночью Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе населённого пункта Пинчуки Киевской области. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем в течение суток отражены 11 атак штурмовых отрядов 43-й, 44-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Новоегоровка Луганской Народной Республики. Потери противника на Купянском направлении составили до 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система производства М777 производства США.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск, используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, успешно отразили пять атак штурмовых групп 116-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Успеновка Запорожской области. За сутки на Запорожском направлении уничтожены до 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ и «Krab» польского производства, гаубица Д-20, а также орудие М119 производства США.

На Донецком направлении слаженными действиями подразделений «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами отражено две атаки противника в районах населённых пунктов Первомайское и Невельское Донецкой Народной Республики. Потери противника на Донецком направлении составили до 240 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, пять пикапов, боевая машина РСЗО «Град», артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы Д-30.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнём артиллерии отражено три атаки штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. За сутки потери противника на Краснолиманском направлении составили более 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Новодонецкое Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20, «Мста-Б» и Д-30.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения российскими подразделениями уничтожены до 15 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 144-х районах. Кроме того, в районе города Запорожье уничтожена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей, наведения истребительной авиации и целеуказания зенитным ракетным комплексам П-37.

В районе населённого пункта Славгород Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Заливное Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбито два самолёта Су-25 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области.

За сутки перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Николаевка, Приволье, Тополевка Луганской Народной Республики, Лозовое, Ивановка, Семигорье, Подгорное Донецкой Народной Республики, Новое, Чапаевка, Токмак, Скелеватое Запорожской области и Васильевка Херсонской области».

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