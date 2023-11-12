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Мурманская область. Арктика (16+)12.11.23 09:00

Средствами противовоздушной обороны России в районе города Запорожье уничтожен самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины

Общие потери противника на Донецком направлении за сутки составили до 305 военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 11 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражено три атаки штурмовых групп 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Загоруйковка Харьковской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Петровское Луганской Народной Республики. Также нанесено поражение живой силе и технике подразделений 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Петровское и Розовка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки противника и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Васюковка, Раздоловка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 305 военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих, два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: самоходная артиллерийская установка М119 «Paladin» производства США, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, две гаубицы FH70 производства Великобритании, четыре артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица «МСТА-Б».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица М119 производства США.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения в районах населённых пунктов Антоновка и Шляховое Херсонской области уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, танк, три автомобиля, а также гаубица «МСТА-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114-ти районах. Кроме того, в районе населённого пункта Девички Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в районе города Запорожье уничтожен самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, сбито 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Площанка, Сватово, Кременная Луганской Народной Республики, Пески, Курдюмовка, Василевка, Каменка Донецкой Народной Республики, Чистополье, Токмак и Пологи Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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