Средствами противовоздушной обороны России в районе н.п. Велетенское Херсонской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины, перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS»

За сутки потери противника на Донецком направлении составили до 300 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», а также одна гаубица L118 производства Великобритании.

Министерство обороны Российской Федерации 26 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Двуречная, Тимковка, Кисловка и Каменка Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожены более 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также два автомобиля. Кроме того, в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Масютовка и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Макеевка, Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Северск Донецкой Народной Республики.

В районах населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Червонопоповка Луганской Народной Республики уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, пикап, один автомобиль, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и наемников в западной части города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск и «Южной» группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов и пресекали попытки подразделений ВСУ контратаковать на северном и южном флангах.

В районах населённых пунктов Артемовское, Богдановка и Красное Донецкой Народной Республики ударами авиации и огнём артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ. В течение суток авиацией в данном районе совершено четыре самолётовылета. Артиллерией группировки выполнено 59 огневых задач.

За сутки потери противника на данном направлении составили до 300 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», а также одна гаубица L118 производства Великобритании. Кроме того, в районе населённого пункта Выемка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка Запорожской области и Пятихатки Херсонской области.

В районах населённых пунктов Сладкое и Шевченко Донецкой Народной Республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки потери противника на данных направлениях составили до 25 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

Также в районах населённых пунктов Шевченко и Доброволье Донецкой Народной Республики уничтожены склады артиллерийских боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

Кроме того, в районе населенного пункта Львово Херсонской области уничтожена украинская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Зоопарк».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127-ми районах.

В районе острова Великий Херсонской области поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений сил специальных операций ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины.Кроме того, перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Также, за сутки уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Водяное, Новоандреевка, Ольгинка Донецкой Народной Республики, Червоноармейское, Грозовое Запорожской области, Обрывка, Казачьи Лагери, Пролетарка Херсонской области, Рубежное и Кременная Луганской Народной Республики».

Фото и видео: https://vk.com/mil