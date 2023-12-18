Средствами противовоздушной обороны России в течение суток сбито два самолёта МиГ-29 и один Су-25 воздушных сил Украины

На донецком направлении ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 30-й, 67-й механизированных, 57-й мотопехотной, 3-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой бригад и 112-й бригады теробороны ВСУ в районах населённых пунктов Веселое, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка ДНР. Противник потерял убитыми и ранеными до 250 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 17 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении грамотными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено девять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Терны Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 50 военнослужащих, боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили атаку 12-й бригады специального назначения нацгвардии Украины юго-восточнее населённого пункта Кузьмино Луганской Народной Республики. Ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение живой силе и технике 67-й и 109-й механизированных бригад ВСУ в районах Серебрянского лесничества и населённого пункта Розовка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 90 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Кирово и Марьинка Донецкой Народной Республики. Кроме того, ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 30-й, 67-й механизированных, 57-й мотопехотной, 3-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой бригад и 112-й бригады теробороны ВСУ в районах населённых пунктов Веселое, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял убитыми и ранеными до 250 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 и орудие М119 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Урожайное, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 100 военнослужащих, танк, а также три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 33-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Пятихатки Запорожской области. Потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Caezar» производства Франции, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-20.

На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 95 военнослужащих, танк и 12 автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы «Мста-Б» и Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожен командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, поражены: в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики пусковая установка системы залпового огня «HIMARS», на аэродроме Канатово Кировоградской области и Староконстантинов Хмельницкой области склады топлива для авиатехники ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 132 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито два самолёта МиГ-29 и один Су-25 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Елизаветовка Николаевской области, Дружковка и Доброполье Донецкой Народной Республики.

Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и управляемая авиабомба «JDAM» производства США.

Кроме того, за сутки уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе в районах населённых пунктов Старомихайловка, Берестовое, Белогоровка, Спорное Донецкой Народной Республики, Змиевка, Кривошеевка, Новодружеск и Золоторевка Луганской Народной Республики, Першотравневое Харьковской области, Раденск, Чаплынка Херсонской области, Новое и Мирное Запорожской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil