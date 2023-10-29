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Мурманская область. Арктика (16+)29.10.23 09:00

Средствами противовоздушной обороны России в течение суток сбиты самолёты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины

Всего на Донецком направлении противник потерял до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня «HIMARS», а также гаубица М119 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 28 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражено три атаки 43-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Надия Луганской Народной Республики. Потери противника составили более 50 военнослужащих и три пикапа.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражено две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 100 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки противника, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Всего на данном направлении противник потерял до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня «HIMARS», а также гаубица М119 производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Водяное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 120 военнослужащих и три автомобиля.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражено четыре атаки 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области, а также нанесено огневое поражение противнику в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области. Общие потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица М119 производства США.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубицы: «Гиацинт» и «МСТА-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117-ти районах.

На аэродроме «Канатово» в Кировоградской области поражён командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолёты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области.

Перехвачено четыре оперативно-тактические ракеты «ATACMS», две управляемые авиационные бомбы «JDAM», три противорадиолокационные ракеты «HARM» и восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США. Кроме того, уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Пролетарка, Саги Херсонской области, Валерьяновка, Веселое, Спорное Донецкой Народной Республики, Верхнекаменка Луганской Народной Республики и Токмак Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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