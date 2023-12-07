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Мурманская область. Арктика (16+)07.12.23 09:00

Средствами противовоздушной обороны России в течение суток сбиты самолёты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины

Потери противника на Донецком направлении составили до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 6 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении грамотными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражено пять атак штурмовых групп 43-й, 60-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и озера Лиман. Потери противника составили до 140 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица М119 производства США.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с артиллерией отразили атаку 5-й бригады национальной гвардии ВСУ в районе населённого пункта Григоровка Донецкой Народной Республики. Также ударами авиации нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

Общие потери противника на данном направлении составили до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, две самоходные артиллерийские установки «Dana» чешского производства.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Кирово Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Майорск, Андреевка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии со штурмовой, армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Макаровка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три автомобиля, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, артиллерийская система М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Лукьяновское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 55 военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении подразделениями российских войск, огнём артиллерии и ударами авиации нанесено поражение противнику в районах населённых пунктов Качкаровка Веселое и Гавриловка Херсонской области. Общие потери противника на данном направлении составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» и артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены пункты управления 31-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 109-й механизированной бригады ВСУ, склады боеприпасов и горючего, а также живая сила и военная техника в 113 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолёты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Доброполье Донецкой Народной Республики и Камышеваха Запорожской области.

Кроме того, уничтожено 76 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Ильченково, Новое, Харьково, Мирное, Переможное Запорожской области, Саги, Раденск Херсонской области, Владимировка, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Белогоровка и Шипиловка Луганской Народной Республики, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и управляемая авиационная бомба «JDAM».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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