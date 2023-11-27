Средствами противовоздушной обороны России за сутки сбито три самолёта воздушных сил Украины

Общие потери ВСУ на Донецком направлении составили до 200 военнослужащих, танк и шесть автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две гаубицы «Акация», орудие «Мста-Б», гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30 и орудие М119 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 26 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в ходе активных действий отражено четыре атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной и 43-й механизированной бригад противника в районах населённых пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады, 101-й, 103-й и 105-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Ивановка, Кисловка и Котляровка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражена атака штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Серебрянка, Григоровка и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника составили до 60 военнослужащих и два автомобиля.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское, Шумы и Марьинка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 5-й, 80-й штурмовых, 28-й, 30-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Артемовское, Клещеевка, Богдановка, Курдюмовка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 200 военнослужащих, танк и шесть автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две гаубицы «Акация», орудие «Мста-Б», гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30 и орудие М119 производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Шевченко Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 127-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 80 военнослужащих и два автомобиля.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, танк и два автомобиля.

На Херсонском направлении ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Тягинка Херсонской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», радиолокационная станция, а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение хранилищам авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, арсеналу авиационных боеприпасов в Черкасской области, живой силе и военной технике противника в 128-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три самолёта воздушных сил Украины: два Су-27 в районах населённых пунктов Новорайск и Великая Александровка Херсонской области, а также самолёт МиГ-29 в районе населённого пункта Пятихатки Днепропетровской области.

За сутки перехвачено 17 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 53 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Нырково, Золотаревка, Конопляновка Луганской Народной Республики, Горловка, Липовое Донецкой Народной Республики, Таволжанка Харьковской области и Саги Херсонской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil