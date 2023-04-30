Средствами противовоздушной обороны в районе н.п. Райгородка ЛНР уничтожен вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины

Общие потери противника на Донецком направлении составили более 575 украинских военнослужащих и наёмников, два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, двенадцать автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», одна гаубица Д-30, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Министерство обороны Российской Федерации 29 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вечером 28 апреля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон».

Цель удара достигнута.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Каменка, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

В районах населённых пунктов Артемовка, Тимковка, Синьковка и Котляровка пресечены действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

Потери противника составили более 70 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, автомобиль с боеприпасами, два пикапа, а также одна гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации и огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Островское Луганской Народной Республики, Терны, Торское, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики.

Уничтожено до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника на западных окраинах города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам с флангов.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем «Южной» группировки войск пресечены попытки противника контратаковать из районов населённых пунктов Часов Яр, Калинина и Красное Донецкой Народной Республики.

За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено семь самолётовылетов. Артиллерией «Южной» группировки войск выполнено 58 огневых задач.

Общие потери противника на данном направлении составили более 575 украинских военнослужащих и наёмников, два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, двенадцать автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», одна гаубица Д-30, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Новополь и Успеновка Донецкой Народной Республики.

В районе населенного пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

За сутки потери противника составили свыше 85 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, в районе населённых пунктов Шахтерское и Успеновка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражено 92 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живая сила и техника в 126-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Райгородка Луганской Народной Республики уничтожен вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, уничтожено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Котляровка, Токаревка Харьковской области, Кременная, Новодружеск, Оборотновка Луганской Народной Республики, Кирилловка и Славное Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 413 самолётов, 230 вертолётов, 3901 беспилотный летательный аппарат, 421 зенитный ракетный комплекс, 8904 танка и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4688 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 9843 единицы специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil