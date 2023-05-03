Средствами противовоздушной обороны ВС РФ уничтожено три самолёта воздушных сил Украины

За прошедшие сутки на Донецком направлении уничтожены до 290 украинских военнослужащих и иностранных наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также гаубица Д-20.

Министерство обороны Российской Федерации 2 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Новомлынск, Тимковка и Каменка Харьковской области. В районах населённых пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Невское Луганской Народной Республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20. В районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики поражен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

На Донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города Артемовск. За прошедшие сутки в данном районе российской авиацией совершено семь самолётовылетов. Артиллерией группировки выполнены 74 огневые задачи. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем «Южной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Часов Яр, Богдановка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Воздушно-десантные войска выполняли задачи по сковыванию подразделений ВСУ на флангах штурмовых отрядов.

За прошедшие сутки на данном направлении уничтожены до 290 украинских военнослужащих и иностранных наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также гаубица Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Темировка, Гуляйполе и Орехов Запорожской области. Потери противника составили свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 30 украинских военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражено 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 124-х районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено три самолёта воздушных сил Украины. Два украинских истребителя МиГ-29 сбиты в районах населённых пунктов Ульяновка Донецкой Народной Республики и Миролюбовка Херсонской области. Кроме того, самолет Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе населённого пункта Велетенское Херсонской области.

Также за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов «HIMARS», а также две противорадиолокационные ракеты «HARM». Уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Житловка Луганской Народной Республики, Малая Белозерка Запорожской области, Корсунка и Каховка Херсонской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil