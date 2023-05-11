Средствами противовоздушной обороны ВС РФ в районе города Изюм Харьковской области сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины

Министерство обороны Российской Федерации 10 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Тимковка, Синьковка, Загоруйковка и Табаевка Харьковской области.

В районах населённых пунктов Крахмальное, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп.

Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также одна самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Старый Караван, Терны Донецкой Народной Республики, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали наступательные действия по овладению кварталами на северо-западной и западной окраинах города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах. Авиацией в течение суток в данном районе совершено десять самолётовылетов и два вертолётовылета. Артиллерией «Южной» группировки войск выполнено 98 огневых задач.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии поражены подразделения 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Ступочки Донецкой Народной Республики и западной окраины города Артемовск. За сутки уничтожены более 240 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Кроме того, в районе населённого пункта Белокузьминовка Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 55-й артиллерийской бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Никольское, Водяное Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области. Также, в районе населённого пункта Владимировка пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 70 украинских военнослужащих, командно-штабная машина, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

Кроме того, в районе населённого пункта Преображенка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожены до 80 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

В районе населённого пункта Кизомыс Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение прошедших суток поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 119-ти районах.

В районе населённого пункта Петровское Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 107-й бригады территориальной обороны ВСУ. Также, в районе города Орехов Запорожской области поражён пункт ремонта, восстановления вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в районе города Изюм Харьковской области сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, уничтожено 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Авдеевка Донецкой Народной Республики, Куземовка, Варваровка Луганской Народной Республики, Жеребянки и Ровное Запорожской области».

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