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Мурманская область. Арктика (16+)31.03.23 09:00

Средствами противовоздушной обороны ВС РФ в районе н.п. Темировка Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более 340 военнослужащих и наёмников, два танка, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей, одна установка РСЗО «Ураган», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 30 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Гряниковка, Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, а также два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка, Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики. За сутки уничтожены до 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», а также самоходная гаубица «Акация».

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более 340 военнослужащих и наёмников, два танка, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей, одна установка РСЗО «Ураган», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Владимировка, Угледар Донецкой Народной Республики, Малиновка и Щербаки Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожены свыше 25 украинских военнослужащих и две боевые бронированные машины.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожены до 25 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также три гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах.

В районе населённого пункта Гребенниковка Сумской области уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

В районе населённого пункта Ольговка Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны.

Также, в районе населённого пункта Зализничное Запорожской области уничтожено хранилище топлива 102-й бригады территориальной обороны.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Темировка Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Кроме того, в течение суток перехвачена одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2», три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Новоандреевка и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики».

  

Фото и видео: https://vk.com/mil

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