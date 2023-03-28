На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более четырёхсот украинских военнослужащих и наёмников, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и одна гаубица Д-20.

Министерство обороны Российской Федерации 0 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная гаубица «Акация», а также одна гаубица Д-30.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Уничтожены свыше 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более четырёхсот украинских военнослужащих и наёмников, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и одна гаубица Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Владимировка, Новополь Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области. Потери противника на данных направлениях составили до 40 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожены до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и одна самоходная гаубица «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах. Также в районе населённого пункта Берестовое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Темировка Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожено тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременная, Рубежное, Голиково Луганской Народной Республики, Марьинка, Ольгинка и Новый Свет Донецкой Народной Республики».

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