В ходе боевых действий на Донецком направлении потери ВСУ составили до 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Министерство обороны Российской Федерации 4 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в течение суток вооружённые силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено десять атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное Донецкой Народной Республики. В ходе боевых действий потери ВСУ составили до 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Также, в районе населённого пункта Выемка Донецкой Народной Республики уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и артиллерии нанесено поражение подразделениям 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, отражены четыре атаки противника в районах населённых пунктов Нововодяное Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

В районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

За сутки уничтожены свыше 135 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» в течение суток отражены две атаки противника в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.

В районе населённого пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

На Запорожском направлении самоотверженными и слаженными действиями российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Луговское Запорожской области.

В ходе боевых действий уничтожены до 200 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и одна Д-20.

Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Берестовое и Тимковка Харьковской области.

Также, отражена атака противника в районе населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Гиацинт-С» и «Акация», гаубица Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США.

Кроме того, в районе населённого пункта Песчаное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й бригады территориальной обороны.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 50 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 85-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах.

Истребительной авиацией ВКС России сбит украинский самолёт Су-25 в районе населённого пункта Григоровка и вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики.

Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолёта Су-25 воздушных сил Украины в районе населённых пунктов Георгиевка Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области.

За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Площанка, Тополевка Луганской Народной Республики, Крынки, Саги Херсонской области, Гладкое, Нестерянка, Инженерное Запорожской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil