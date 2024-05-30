В Мурманске вводятся временные ограничения движения и парковки транспортных средствПришло лето! В Мурманске завершается отопительный сезон
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.05.24 09:00

Средствами ПВО РФ сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины

Подразделения группировки войск «Запад» РФ заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям ВСУ и нацгвардии Украины. Отразили две контратаки штурмовых групп 43-й механизированной бригады ВСУ и 3-го отряда погранслужбы Украины. ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, два танка, 11 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 155-мм гаубицу ТRF-1 производства Франции и два 105-мм орудия М119 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 29 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Липцы, Волчанск, Вильча, Нескучное и Малая Даниловка Харьковской области. Кроме того, отражено четыре контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины. Суточные потери ВСУ составили: до 165 военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, 152-мм гаубица Д-20, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 77-й и 116-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское Луганской Народной Республики, Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 43-й механизированной бригады ВСУ и 3-го отряда погранслужбы Украины. ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, два танка, 11 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 155-мм гаубицу ТRF-1 производства Франции и два 105-мм орудия М119 производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 28-й и 41-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Елизоветовка, Константиновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 114-й бригады теробороны. Противник потерял до 245 военнослужащих, два танка, два автомобиля, 152-мм пушку «Гиацинт» и 122-мм гаубицу Д-30. За сутки уничтожено шесть складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й, 100-й мотопехотных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Евгеновка, Новоалександровка и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили пять контратак штурмовых групп 24-й механизированной, 144-й, 143-й, 142-й пехотных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 335 военнослужащих, три пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20 и четыре 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Урожайное и Сторожевое Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Каменское Днепропетровской области, Тягинка и Червоный Маяк Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, четыре автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации за сутки поражены: склад безэкипажных катеров, авиационная техника, склад топлива для военной техники ВСУ, цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

За сутки уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат, две противорадиолокационные ракеты «HARM» производства США, две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, а также девять реактивных снарядов «Град» и «Ольха».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Три основные задачи, которые должен решать Северный морской путь
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
Николай Олегович Мусатов
20.05.24 20:42
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Константин Петрович
18.05.24 12:44
Камеры видеонаблюдения не повышают безопасность граждан, а только помогают силовикам найти быстрей преступника. Да, и то ошибки при этом происходят.
Комментарий к новости:Губернатор Мурманской области отметил значимость камер видеонаблюдения для безопасности жителей региона
-Правовая консультация (18+)Едем в отпуск и экономим на услуге по обращению с ТКО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире13:45«Международные новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кем работают филологи и сколько им готовы платить в Мурманской области?-PRO Валюту (16+)Рубль стабилен в условиях отсутствия ярких сигналов к движению на фоне завершения налоговых выплат мая-PRO Энергетику (18+)На Нижне-Туломской ГЭС завершён ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 мая-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии предлагают установить процентные надбавки к денежному довольствию военнослужащих в районах Крайнего Севера с первого дня службы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика