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Мурманская область. Арктика (16+)31.05.24 09:00

Средствами ПВО РФ сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины

Подразделения группировки войск «Запад» России заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ. Отражено три контратаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР. ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм гаубица Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б» и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 30 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Тихое, Константиновка, Гранов Харьковской области. Отражено две контратаки штурмовых групп противника в районах населённых пунктов Глубокое и Старица Харьковской области. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две 152-мм гаубицы Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики и Загоруйковка Харьковской области. Отражено три контратаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм гаубица Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б» и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 67-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Константиновка и Новый Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики отражена контратака подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял за сутки более 305 военнослужащих, танк, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 152-мм гаубицу Д-20, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы. За сутки на данном направлении уничтожено четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Семеновка и Новгородское Донецкой Народной Республики. Отразили шесть контратак штурмовых групп 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Очеретино и Новопокровское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 335 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе БМП «Bradley» производства США и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм боевая машина РСЗО «Град» и 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики, а также отразили атаку подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Владимировка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, пять автомобилей, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм боевую машину РСЗО «Град».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 23-й бригады нацгвардии в районе населённого пункта Марьевка Днепропетровской области. Потери ВСУ за сутки составили до 65 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152-мм гаубица Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Чёрного моря уничтожено четыре украинских безэкипажных катера.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

За сутки уничтожено: 24 беспилотных летательных аппарата, восемь оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США и противорадиолокационная ракета «HARM» производства США».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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