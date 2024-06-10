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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.24 09:00

Средствами ПВО РФ сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах н.п. Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Серебрянка и Торское ДНР. Противник потерял до 400 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и пять пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152 мм гаубица «Мста-Б», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и 122 мм установка реактивной системы залпового огня «Град».

Министерство обороны Российской Федерации 9 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 120-й, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Синельниково, Жовтневое, Нескучное, Терновая и Избицкое Харьковской области. Отразили семь контратак штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, 71-й егерской бригады и 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ. Потери противника составили до 225 военнослужащих, семь автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Серебрянка и Торское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 400 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и пять пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152 мм гаубица «Мста-Б», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и 122 мм установка реактивной системы залпового огня «Град».

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 56-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения нацгвардии в районах населённых пунктов Зализнянское, Елизаветовка, Ивано-Дарьевка, Григоровка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 112-й бригады теробороны. Потери ВСУ составили до 375 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубица «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм орудие М119 производства США. Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 71-й пехотной, 23-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Карловка, Евгеновка, Новопокровское и Яснобородовка Донецкой Народной Республики. Отразили шесть контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 24-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 300 военнослужащих, боевые машины пехоты «Marder» производства ФРГ и «Bradley» производства США, два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30 и две 100 мм противотанковые пушки «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Золотая Нива, Времьевка и Октябрь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152 мм гаубица «Мста-Б» и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Дудчаны и Республиканец Херсонской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, четыре пикапа, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122 мм гаубицу Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены пункты дислокации операторов ударных беспилотных летательных аппаратов («Птахи Мадяра») и иностранных наёмников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки перехвачены 66 беспилотных летательных аппаратов и 13 реактивных снарядов «HIMARS» производства США».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

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