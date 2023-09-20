Средствами ПВО РФ в районе н.п. Новопокровка Запорожской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины

Потери противника на Донецком направлении за сутки составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 19 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Майорск и Каменка Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражена атака 71-й егерской бригады ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области. Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Чаривное, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области. За сутки на данном направлении уничтожено более 175 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражено: две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, артиллерийская система М777 производства США, самоходная гаубица «Акация», две гаубицы Д-30, а также орудия «Мста-Б» и Д-20.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражено три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики и южнее населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака ВСУ в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 110-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили свыше 115 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Табаевка, Чернещина Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожены до 20 украинских военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также поражены две артиллерийские системы М777 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 127 районах. Кроме того, в районах населённых пунктов Славянск и Богатырь Донецкой Народной Республики поражено два склада вооружения 57-й мотопехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

В районах населённых пунктов Серебрянка, Григоровка, Александрополь Донецкой Народной Республики поражено три пункта управления 67-й, 100-й и 109-й бригад территориальной обороны.

Средствами противовоздушной обороны РФ в районе населённого пункта Новопокровка Запорожской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

За сутки перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган». Кроме того, уничтожено 38 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Нововодяное, Золотаревка Луганской Народной Республики, Берестовое, Александровка, Евгеновка Донецкой Народной Республики, Новомихайловка Запорожской области и Каиры Херсонской области».

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