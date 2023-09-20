Малые предприятия Мурманской области бьют рекорды по развитию бизнеса и спросу на персоналВ Мурманской области подвели итоги первого конкурса по озеленению
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)20.09.23 09:00

Средствами ПВО РФ в районе н.п. Новопокровка Запорожской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины

Потери противника на Донецком направлении за сутки составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 19 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Майорск и Каменка Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражена атака 71-й егерской бригады ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области. Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Чаривное, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области. За сутки на данном направлении уничтожено более 175 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражено: две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, артиллерийская система М777 производства США, самоходная гаубица «Акация», две гаубицы Д-30, а также орудия «Мста-Б» и Д-20.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражено три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики и южнее населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака ВСУ в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 110-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили свыше 115 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Табаевка, Чернещина Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожены до 20 украинских военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также поражены две артиллерийские системы М777 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 127 районах. Кроме того, в районах населённых пунктов Славянск и Богатырь Донецкой Народной Республики поражено два склада вооружения 57-й мотопехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

В районах населённых пунктов Серебрянка, Григоровка, Александрополь Донецкой Народной Республики поражено три пункта управления 67-й, 100-й и 109-й бригад территориальной обороны.

Средствами противовоздушной обороны РФ в районе населённого пункта Новопокровка Запорожской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

За сутки перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган». Кроме того, уничтожено 38 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Нововодяное, Золотаревка Луганской Народной Республики, Берестовое, Александровка, Евгеновка Донецкой Народной Республики, Новомихайловка Запорожской области и Каиры Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит с молодёжным рынком труда Мурманской области – обзор по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД
-

Последние комментарии

Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте! Как-то расплывчато везде пишется: г.Санкт-Петербург, 9-12 сентября... А можно как-то поконкретнее, чтобы пройти хоть немного, где и когда??? Благодарю! *** Вот ссылка на подробную инфо
Комментарий к новости:Крестный ход к 600-летию явления Годеновского креста пройдёт в 27 городах России и Беларуси: в начале сентября он пройдёт в Мурманске и Мончегорске
Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: свято место, или Кандидат с сектантским душком
Анастасия
31.08.23 22:46
Добрый вечер! Отправила супругу посылку на сво 12.08.23, отслеживала по трек номеру 18.08.23 в 15:45 прошла сортировку на московском казанском вокзале писали была передана мо далее отслеживаться перес
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)ФАС России подготовил разъяснения статье 18.1 Закона о рекламе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире15:00«Битва ставок». Документальный фильм (12+)16:00«МедПросвет». Тематическая программа (16+)16:30«Любимые актеры 2.0». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рост спроса и ослабление рубля повлияли на динамику инфляции в августе 2023 года-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 42 копейки, евро – на 17 копеек-PRO Энергетику (18+)Правительство России утвердило комплексную государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области количество обращений по вопросам начала отопительного сезона уменьшилось-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика