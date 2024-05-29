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Мурманская область. Арктика (16+)29.05.24 09:00

Средствами ПВО России сбит самолёт Миг-29 воздушных сил Украины

Подразделения «Южной» группировки войск РФ улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ. Противник потерял более 700 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также 105-мм орудие М119 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 28 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника.

Нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Петропавловка и Липцы Харьковской области. Кроме того, отражены пять контратак штурмовых групп противника в районах населённых пунктов Волчанск и Старица Харьковской области. Потери ВСУ составили до 285 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Богдана», 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица «Caesar» производства Франции, 122-мм гаубица Д-30, четыре 122-мм боевые машины РСЗО БМ-21 «Град» и RM-70 «Vampire» чешского производства.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 57-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Белогоровка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, а также две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ивано-Дарьевка, Красногоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 700 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также 105-мм орудие М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной бригады ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Евгеновка, Сокол и Карловка Донецкой Народной Республики. Отразили шесть контратак штурмовых групп 23-й, 24-й, 47-й механизированных, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Шумы, Очеретино, Новоалександровка, Новопокровское, Соловьево и Уманское Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили до 405 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП «Bradley» производства США, шесть автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, а также 155-мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты в районе населённого пункта Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, четыре автомобиля, 122-мм гаубица Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 118-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт Миг-29 воздушных сил Украины, а также уничтожены: 39 беспилотных летательных аппаратов, оперативно-тактическая ракета «ATACMS» производства США, семь управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции и реактивный снаряд «HIMARS» производства США.

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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