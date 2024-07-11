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Мурманская область. Арктика (16+)11.07.24 09:00

Средствами ПВО России сбит самолёт Миг-29 воздушных сил Украины

Подразделения «Южной» группировки войск РФ улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 600 военнослужащих, шесть автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, две 105-мм гаубицы М119 производства США. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и полевой склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 10 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» поражена живая сила и техника 31-й механизированной бригады ВСУ, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 113-й, 127-й бригад территориальной обороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Волчанск, Малые Проходы, Борщевая, Вильча, Глубокое и Липцы Харьковской области. За сутки отражено две контратаки формирований 92-й штурмовой бригады и 42-го отдельного штурмового батальона ВСУ. Потери противника составили до 275 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», два автомобиля, 155 гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ, 110-й бригады теробороны и 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах населённых пунктов Купянск, Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 495 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 152-мм орудие Д-20, а также станции: радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 31-й, 33-й, 118-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дылеевка, Григоровка, Красное, Часов Яр, Елизаветовка, Успеновка, Дальнее, Курахово Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, шесть автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, две 105-мм гаубицы М119 производства США. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и полевой склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й, 110-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Воздвиженка, Елизаветовка, Артемово, Дружба, Тимофеевка и Торецк Донецкой Народной Республики. Отражено пять контратак штурмовых групп 31-й механизированной, 142-й пехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 510 военнослужащих, боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ, два автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 1-й танковой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 128-й бригады территориальной обороны, 21-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Октябрь, Урожайное и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отразили атаку штурмовой группы 108-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М198 производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана». Также уничтожен полевой склад боеприпасов противника.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Антоновка, Токаревка и Садовое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, четыре автомобиля, два 152-мм орудия Д-20. Уничтожен полевой склад артиллерийских боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации за сутки уничтожены: радиолокационная станция обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46 и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Improved HAWK» производства США, склады хранения безэкипажных катеров ВСУ, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 131 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины, 55 беспилотных летательных аппаратов, четыре оперативно-тактические ракеты «ATACMS» производства США, три реактивных снаряда РСЗО «HIMARS» производства США и четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

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