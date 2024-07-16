Средствами ПВО России сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины

Подразделения группировки войск «Запад» России заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ. Отражено четыре контратаки штурмовых групп нацгвардии. Противник потерял до 585 военнослужащих, две боевые машины пехоты и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155 мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Archer» шведского производства, 105-мм гаубицы: L-119 производства Великобритании и М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Также за сутки уничтожено девять полевых складов боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 15 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» поражена живая сила и техника 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Волчанск, Липцы, Тихое и Волчанские Хутора. Кроме того, отражена атака двух штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ. Потери противника составили до 200 военнослужащих, три танка, два пикапа, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-64, станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной, 4-й танковой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Ковшаровка, Богуславка Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Красный Лиман и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отражено четыре контратаки штурмовых групп 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 585 военнослужащих, две боевые машины пехоты и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155 мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Archer» шведского производства, 105-мм гаубицы: L-119 производства Великобритании и М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Также за сутки уничтожено девять полевых складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Выемка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. За сутки отражено три атаки подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял до 540 военнослужащих, две боевые бронированные машины «HMMWV» и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Paladin» производства США, 155-мм гаубица «FH-70» производства Великобритании, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», четыре 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», а также две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав».

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 31-й, 47-й, 110-й механизированных, 68-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Димитров, Веселое, Воздвиженка, Катериновка, Тимофеевка, Желанное и Дзержинск Донецкой Народной Республики. Кроме того, отразили шесть контратак подразделений 41-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ. Потери противника составили до 340 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 108-й и 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Никольское, Макаровка Донецкой Народной Республики и Луговское Запорожской области. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Токаревка, Ивановка и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 36 беспилотных летательных аппаратов, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США».

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